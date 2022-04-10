يسرا تتنازل عن بلاغها ضد شقيقها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9

بعد تفاقم الأزمات بين كل من «ديدي هانم» التي تلعب دورها يسرا، وشقيقها «صالح»، ويجسد دوره الفنان عماد رشاد، قررت الأولى التنازل عن بلاغها ضد شقيقها، ضمن تطورات مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9

وجاء قرار تراجع «ديدي» ضد شقيقها «صالح»، بعدما ذهبت ابنة الأخير إلى منزلها، وأوضحت لها أن والدها مظلوم في تلك الاتهامات التي وجهت له من قبلها، وقدمت لها دليل براءة والدها.

وسرعان ما تأكدت «ديدي» من حديث ابنة شقيقها، وقررت التنازل عن محضرها ضده، لإنقاذه من الحكم عليه بالسجن.

وقررت النيابة الإفراج عن «صالح» بضمان محل إقامته، بعد تنازل شقيقته عن المحضر الذي حررته ضده.

يسرا تحلم بكوابيس مزعجة

واختتمت الحلقة أحداثها باستمرار تعرض «ديدي» للكوابيس المزعجة خلال نومها، إذ باتت تحلم مؤخرًا، بأن أحد جيرانها يحاول قتلها والتخلص منها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل كل من، غادة عادل، يسرا، انتصار، شيماء سيف، مي كساب، عماد رشاد، نبيل نور الدين، هشام عاشور، هشام إسماعيل.