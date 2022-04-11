ساعات قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل المشوار الحلقة 10 التي من المقرر عرضها الليلة على شاشة قناة dmc الساعة 8 مساءً وبعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، يترقب قطاع كبير من الجمهور أحداث الحلقة العاشرة، كما ازداد البحث على مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 10 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 10

إذا تطرقنا إلى مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 10 والقنوات الناقلة لها، نجد أن الحلقة 10 سوف تعرض مساء اليوم الاثنين على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 8 مساءً، كما تعرض أيضاً على شاشة قناة dmc دراما الساعة 11:15 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 10 بالإعادة

أما مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 10 والقنوات الناقلة في الإعادة، تتمثل في إعادة عرض الحلقة على شاشة قناة dmc الساعة الثانية صباحا، والساعة 1:45 مساءً، كما تأتي الإعادة الأولى للحلقة على شاشة قناة dmc دراما الساعة 4:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10:30 صباحًا.

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين وهم محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد كمال، وبيومي فؤاد، وأحمد صفوت، وندى موسى، ومحمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.