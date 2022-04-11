تحرير 28 محضرا وضبط سلع فاسدة في حملات تموينية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التنسيق الدوري بين المحافظة والتموين والطب البيطري البيئة والصحة والمرافق ومباحث التموين والوحدات المحلية للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال والعمل على تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بكافة الطرق الممكنة.

حملات تموينية على الأسواق بالمحافظة

وشنت الأجهزة التنفيذية حملات تموينية على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وضبط الأسعار وحماية المستهلكين من مظاهر الغش ومدى توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير وضبط عدد من المحاضر التموينية المتنوعة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملات بمركز ساحل سليم وحي شرق بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وأيمن محروس رئيس حي شرق والشاذلي محمد نائب رئيس الحي وبالتعاون والتنسيق بين جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة والبيئة ورخص المحلات لمتابعة الأسواق والجمعيات الاستهلاكية والمحلات لضبط الأسعار.

تحرير 28 محضر للمخالفين خلال حملة مكبرة

لافتا ضبط 28 محضر تمويني متنوع ما بين محاضر نظافة واشغالات وتموين وبيئة وبدون ترخيص وتلاعب في الأسعار فضلاً عن تشميع 2محل ومخزن بشارع اسماعيل الشريف حيث تم ضبط عدد 5 صفيحة جبنه براميلي 100كجم منتهيه الصلاحية ، و20 كيلوجرام لانشون منتهي الصلاحية ، و5 كجم جبنه رومي منتهي الصلاحية، مشيراً إلى العمل على ضبط الأسعار والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب النفوس الضعيفة والمتاجرين بحقوق وصحة المواطنين والتلاعب الأسعار ومنع أي تجاوزات قد تحدث.