عاجل.. شعراوي: ننفذ تكليفا رئاسيا ببناء أسواق جديدة قبل إخلاء العشوائية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على الإنتهاء من القضاء على الأسواق العشوائية بالتزامن مع إنتهاء برنامج حياة كريمة فى جميع المحافظات.

تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور الوزير

وقال شعراوي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني أنه جاري التنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية، لافتا إلى أن ملف الأسواق العشوائية صعب جدا، لاسيما أن كثير من المواطنين يسعون إلى الكسب ولقمة العيش، ما أدى لانتشار الأسواق العشوائية بدء من القاهرة وإنتهاء بمحافظات الريف والصعيد.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم: «نسعى لوضع الحلول والقيادة السياسية علمتنا أن نعمل وننفذ ثم ننقل المستفيدين بعد التنفيذ وهذا ما نسعي إلى تحقيقة خلال الفترة المقبلة ووزارة التنمية المحلية معنية حاليا بـ 3 ملفات رئيسية، هي مبادرة حياة كريمة والأسواق والمواقف العشوائية ونقاط الإطفاء، بمقدار 1.8 مليار جنيه، ونسعى لإنشاء أسواق رسمية لكن مش معقول هنعمل أسواق فى كل قرية لاسيما أن المبلغ المرصود يدعم 528 مشروعا، وحتى الأن اتيح لنا 400 ملبون جنيه كبداية لعمل الأسواق وفي 30 يونيو سنكون قد انتهينا منها.

وكان اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقد اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى وحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لمناقشة ملف المخلفات الصلبة.

شعراوي: ننفذ تكليفات رئاسية في ملف الأسواق والمواقف العشوائية

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تفعيل التعاون بين الوزارات لتحقيق الصالح العام، ومنذ توليت مسئوليتى وأنا حريص على التعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاسيما أن رئيس اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول يحرص على النقد البناء بهدف بناء الدولة المصرية. وأوضح الوزير أن الرئيس كلف وزارة التنمية المحلية بتوفير أماكن بديلة أولا قبل ترك المواطنين أماكنهم فى الأسواق العشوائية.

وقال «شعراوي» إن هناك أعداد يصعب حصرها من الأسواق والمواقف العشوائية والرئيس تدخل لتطوير هذه الاسواق بتكلفة كبيرة جداً، وتابع أن هناك أسواق يجري تطويرها في الاسكندرية تكلفت 800 مليون جنيه، ومنها سوق الجملة بالاسكندرية البديل للسوق الحالي.