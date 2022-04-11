رابط التسجيل على منصة lms لمعلمي وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي: برامج مجانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق لها إلى ضرورة استخدام معلمي وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي منصة lms، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مفاهيم المنظومة التعليمية الجديدة بهدف إعداد جیل مبتكر، وقادر على فهم الاختلافات وتقبلها، والإحاطة بالقضايا المحلية والدولية، والمنافسة عالميًا.

وتزامنا مع ذلك، شهدت محركات البحث العالمية، عمليات بحث عدة حول منصة lms، إذ يبحث عدد كبير من معلمي وتلاميذ الصف الرباع الابتدائي عن المنصة، كي يستطيعوا التسجيل عليها ومن ثم الاستفادة منها.

لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، رابط التسجيل على منصة lms لمعلمي وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط التسجيل على منصة lms

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، يمكن لمعلمي وتلاميذ الصف الربع الابتدائي، زيارة رابط التسجيل على منصة lms من خلال هذا الرابط.

كيفية الاستفادة من منصة lms

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية مشاهدة الفيديو التعريفي للرياضيات، من خلال زيارة هذا الرابط.

بينما يمكن مشاهدة الفيديو التعريفي للعلوم، عبر زيارة هذا الرابط.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة برنامجي العلوم والرياضيات بنسختيهما (المطبوعة، والرقمية على منصة lms )؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتتويجًا لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، واتساقًا مع معالم الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030.

كما نوهت وزارة التربية والتعليم، عن ضرورة التزام معلمي وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، باستخدام منصة lms، بالإضافة إلى أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية.

وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى، مما تم توفيره من برامج دولية، عالية المستوى، لإضفاء تجربة ناجحة، وفريدة على رحلة تعلم أبنائنا بالصف الرابع الابتدائي لبرنامجي العلوم، والرياضيات.