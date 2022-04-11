«التعليم» توجه بحضور معلمي الصفوف الأولى تدريبات المنصة الإلكترونية.. 8 طرق للدخول

شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع الإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة حضور التدريبات التي ستوفرها وزارة التربية التعليم على المنصة الإلكترونية حتى يوم 14 أبريل الجاري، من خلال التوقيع بالعلم لحضور التدريب إلكترونيا على منصة التدريب والتطوير المهني.

وأضافت المديريات في خطاب موجه للإدارات التعليمية والمدارس، أنه يجب على مسئولي وحدة المعلومات بالمدرسة مساعدة معلمي الصفوف الأولى لتفعيل البريد الرسمي الموحد للعمل، وطباعة الأسماء المتاحة على التطبيق الإلكتروني الخاص بالخطة المدرسية، والتنبيه على المعلمين بالحضور.

تدريبات مكثفة بصفة مستمرة للمعلمين

ونوهت بأن الوزارة حريصة على توفير تدريبات مكثفة بصفة مستمرة للمعلمين على استراتيجيات التعلم الحديثة، فضلاً عن التدريبات الخاصة بكيفية وضع أسئلة الامتحانات، وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

محاضرة تعريفية بالمنصة

منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، منصة رسمية معتمدة هدفها تدريب المعلمين، أعدتها وزارة التربية والتعليم وشدت على ضرورة حضور معلمي الصفوف الأولي التدريبات، والتي ستبدأ من يوم 10 وحتى 14 أبريل الجاري، إذ وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على إطلاق منصة التدريب والتطوير المهني، وستقيم الوزارة محاضرة تعريفية بالمنصة.

طرق الدخول للمنصة الإلكترونية

- الدخول على المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين.

- كتابة رابط المنصة من خلال متصفح كروم.

- النقر على زر تسجيل الدخول.

- يكتب المعلم البريد الموحد للمعلم وكلمة المرور.

- فتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة.

- ينقر المعلم على محاضرة البث المباشر.

- تحميل برنامج TEAMS على جهازك، إذ تدار الجلسة من هذا البرنامج.

- ينقر المعلم على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.