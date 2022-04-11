توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: ربيعي نهارا وبارد ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها باستمرار الطقس الربيعي مائل للحرارة على جميع محافظات ومدن الجمهورية، وذلك حسب ما تؤكد عليه خرائط القمر الصناعي حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها منذ قليل، أن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، سيكون دافئًا خلال ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة الكبري، فى حين سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما سيكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارًا على محافظات جنوب الصعيد.

كما أكدت الأرصاد، على وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء والقاهرة الكبري، والوجه البحري، والمحافظات الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 12 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 13 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.