رئيس اللجنة العسكرية لـ«الناتو» يزور كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، إن وزير الدفاع «سوه ووك» أجرى عدة محادثات مع الأدميرال «روب باور» رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العاصمة سيول.

مباحثات ثنائية

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» إن المباحثات جاءت لتناول آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين وزارة دفاع كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأضافت الوكالة الرسمية للأنباء أن المحادثات تضمنت أيضًا أن التعاون ليس فقط في التدريبات العسكرية وإنما في الأمن السيبراني.

من جانبه قال رئيس اللجنة العسكرية للناتو«باور» أنه يقدر دور كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالاستجابة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

في الوقت نفسه التقى «باور» خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، برئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال «وون إن-تشول».

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في بيان صحفي، إن مشاركة كوريا الجنوبية في الجهود العالمية تأتي من واجبها في الحفاظ على السلام العالمي، بالإضافة إلى تقديم حلول سريعة للأزمة في أوكرانيا.

وأعرب رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، عن امتنانه إلى الدعم الاستباقي الذي قدمته كوريا الجنوبية للجهود في أوكرانيا، مؤكدًا على رغبته في تعزيز التعاون بين سيول وحلف شمال الأطلسي من خلال التبادل العسكري المستمر بين الجانبين.

تهديدًا للسلام العالمي

وحول الأوضاع المتوترة بين الجارتين الكوريتين الشمالية والجنوبية على خلفية تطوير الأسلحة القتالية، قالت الهيئة إن الجانبين اتفقا على أن استمرار كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية يمثل تهديدًا خطيرًا، ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضًا للسلام الإقليمي والعالمي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن زيارة رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي لكوريا الجنوبية يأتي بعد زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى لجنة الناتو ببروكسل في نوفمبر الماضي.