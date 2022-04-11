كوريا الجنوبية ترفض طلبا لأوكرانيا لمدها بأسلحة نظام جوي

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، إن حكومة كوريا الجنوبية رفضت طلب مقدم إليها من أوكرانيا، تطالب فيه «كييف» نظيرتها «سيئول» بدعمها بأسلحة دفاع جوي، إلا أن الحكومة رفضت هذا الطلب مؤكدة موقفها بعدم تقديم أي أسلحة فتاكة.

دعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني

وأضافت «يونهاب»، نقلاً عن مصادر رسمية وحكومية، أن «أوليكسي ريزنيكوف»، وزير الدفاع الأوكراني، طلب دعمًا لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أثناء مكالمة هاتفية له مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي «سوه أوكي» يوم الجمعة الماضي.

وأكد مسؤول عسكري أن وزير الدفاع الأوكراني لم يحدد نظام دفاع جوي بعينه، وهو ما رد عليه وزير الدفاع الكوري الجنوبي، بتأكيد موقف حكومته بأنها تعارض تقديم أي أسلحة فتاكة لأي دولة.

وأصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بيانًا عقب المكالمة، أكدت خلاله أن الرئيس الأوكراني تفهم الأمر، وقدم امتنانه على دعم كورويا الجنوبية وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.

مساعدات عسكرية من عدة دول

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها أوكرانيا رسميًا من دول مساعدتها عسكريًا وتقابل الرد بالرفض، حيث سبق وقدمت طلبًا إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت هذا الطلب، واضطرت أوكرانيا إلى إرسال وفد رسمي الأسبوع الماضي، للتفاوض مع شركات أسلحة إسرائيلية خاصة للحصول على السلاح، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إلا أن الشركات أكدت للوفد الأوكراني الرسمي بأن شراء أسلحة من شركات خاصة يتطلب أيضًا موافقة رسمية من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية لليوم الـ47 على التوالي، وسط تصاعد في الأحداث الميدانية، واتهامات متبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني بارتكاب مذابح في أوكرانيا، كان آخرها اتهامات الحكومة الأوكرانية للقوات الروسية بارتكاب مجزرة «بوتشا» وكذلك المقبرة الجماعية التي وجدت أمس في قرية «بوزفا»، وهي الاتهامات التي نفتها «موسكو»، مؤكدة أن هذه مزاعم أوكرانية مدعومة من دول غربية .