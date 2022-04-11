اتحاد الصلب العربي: الدول غير النفطية الأكثر تأثرا بالحرب الروسية

توقع اتحاد الصلب العربي أن تنعكس تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، على اقتصادات الدول العربية بشكل متباين، وقال الاتحاد في تقرير له حديث، إن تأثير الحرب على الدول العربية سيختلف من دولة إلى أخرى.

ووفقا للتقرير، فإن الدول العربية المصدرة للنفط التي تبلغ حصة صادرتها على مستوى العالم 24% استفادت، ولو بصفة مؤقتة، مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما يقارب 139 دولار للبرميل، وبعوائد مالية جيدة، ما يعد فرصة جيدة لدعم واستكمال مشروعات التنمية في تلك الدول مع ارتفاع الطلب على منتجات الحديد الذي يتناسب طرديًا مع تنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية.

الدول المستوردة

وقال الدكتور جمال جودي، الأمين العام للاتحاد، إنه على مستوى الدول العربية غير النفطية سيكون الوضع صعبًا في المرحلة المقبلة، نظرًا لاعتمادها على استيراد جزء كبير من احتياجاتها، سواء كانت مواد أولية أو مواد بترولية، وهو ما يحمّلها أعباء التضخم في المرحلة المقبلة، وخاصة الدول التى تعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد المواد الغذائية والبترولية والاستراتيجية (الحديد والصلب).

بحسب بيانات الاتحاد فقد تأثرت صناعة الحديد والصلب بالحرب الروسية، حيث تنتج روسيا حوالي 76 مليون طن من الصلب الخام، كما تنتج أوكرانيا حوالي 21.4 مليون طن بإجمالي دولتين 97.4 مليون طن، ويعد الرقم في المركز الثالث بعد الصين، التي تنتج أكثر من مليار طن، والهند 118.1 مليون طن، ما أدخل صناعة الحديد والصلب العالمية في «نفق ضبابي»، وعدم اليقين بالسيطرة على عواقب هذه الحرب، في ظل حصار روسيا اقتصاديًا بفرض عقوبات اقتصادية واسعة مع التوقف التام لمصانع الصلب الأوكرانية.

قفزة في أسعار المدخلات

وأشار إلى أن صناعة الحديد قفزت بعد حوالي أكثر من شهر من بداية الحرب في 24 فبراير الماضي، حيث ارتفع خام الحديد من 137 إلى 160 دولار، والكوك من 440 دولار إلى 650 دولار، وخردة الحديد ارتفعت من 507 دولار إلى 650 دولار، وهي الارتفاعات القياسية، التي أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار مربعات الصلب «البيليت» من 705 دولار، لتصل إلى ما يقارب 900 دولار، وأسعار حديد التسليح من 750 دولار إلى ما يقارب 960 دولار.