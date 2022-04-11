«أورنچ» تتعاون مع «فيزا» لإصدار بطاقات مصرفية افتراضية واقعية للعملاء 

وقعت «أورنچ مصر» اتفاقًا حصريًا مع شركة «فيزا» العالمية ، لتوفير حلول دفع رقمي مبتكرة وفريدة وحصرية تتضمن بطاقات مصرفية افتراضية، وبطاقات مصرفية واقعية، فضلًا عن إتاحة مزايا فريدة تتيح تسهيل إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة أسرع وأكفأ واكثر أمانًا لعملاء محفظة «اورنچ كاش» مما يساهم في جهود الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي.

يأتي ذلك حرصًا من أورنچ على إثراء تجربة عملائها وتزويدهم بخدمات متطورة، حيث تتيح الاتفاقية لعملاء أورنچ إجراء المعاملات الإلكترونية والفعلية باستخدام خدمات الدفع المختلفة التي تقدمها «فيزا» في أي مكان داخل أو خارج مصر، كما ستوفر «فيزا» أيضًا منتجات فريدة تمنح مزايا رائعة لعملاء Orange Premier.

استخدام شبكة فيزا لإجراء معاملاتهم من أورنچ كاش

وستمكن هذه الاتفاقية العملاء من استخدام شبكة فيزا العالمية لإجراء معاملاتهم المالية من محفظة أورنچ كاش، كما ستساهم في التوسع في خدمة الـQR code التي ستساعد التجار على قبول المدفوعات من محفظة أورنچ كاش.

وبهذه المناسبة، عبر «نويل شاتو»، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التطوير والجودة بشركة أورنچ مصر، عن سعادته بالإنجاز الجديد الذي تقدمه الشركة لعملائها عبر التعاون مع شركة «فيزا» التي تدير أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، حيث أعرب عن حرص «أورنچ مصر» على تزويد عملائها دائمًا بميزات جديدة وفريدة حتى يسهل عليهم إنجاز مدفوعاتهم اليومية ويوفر عليهم الوقت والجهد.

استخدام منتجات إصدار متعددة

وقالت «ملاك البابا»، مدير عام فيزا مصر: «إننا في فيزا سعداء للغاية بإقامة شراكة لمدة خمس سنوات مع شركة أورنچ، والتي تعد واحدة من أكبر شركات الاتصالات المتكاملة في مصر، وسنربط خدماتنا ومنتجاتنا بمحفظة أورنچ كاش ونمنح العملاء الفرصة لاستخدام منتجات إصدار متعددة، ويأتي هذا كجزء من خططنا لتنويع طرق الدفع وتشجيع المدفوعات الرقمية ودعم تحرك مصر نحو اقتصاد غير نقدي، وإننا ملتزمون بالاستثمار في هذه الشراكة لاغتنام فرصة النمو الاستثنائية الماثلة أمامنا».