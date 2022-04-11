تراجع إنتاج الكاكاو يرفع سعر الطن لـ2640 دولارا

ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو إلى 2640 دولارًا للطن، مقتربة من أعلى مستوى لها عند 2650 دولارًا في 30 مارس الماضي، وسط توقعات بانخفاض الإمدادات من أكبر المنتجين في العالم.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مجلس التسويق COCOBOD أن وصول الكاكاو المتدرج والمختوم في غانا بلغ 524000 طن بين 1 أكتوبر و31 مارس، بانخفاض 34% عن نفس الفترة من الموسم الماضي، وفي الوقت نفسه، أعاقت مستويات الأمطار الأقل من المتوسط في ساحل العاج، أكبر منتج في العالم، موسم الحصاد، ومن الممكن أن يصل إلى مستوى مماثل للموسم الماضي في حالة زيادة هطول الأمطار في الأسابيع المقبلة.

وصل سعر طن الكاكاو إلى أعلى مستوى له

وفق البيانات التاريخية، وصل سعر طن الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 في يوليو من عام 1977، ومن المتوقع تداول خام الكاكاو عند 2677.12 دولار أمريكي للطن متري بحلول نهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 2856.06 دولار للطن خلال 12 شهرًا.

ساحل العاج وغانا أكثر الدول المنتجة

ويجرى تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في لندن، وتعتمد الأسعار في نيويورك على سوق جنوب آسيا، والأسعار في لندن تعتمد على الكاكاو من إفريقيا، وأكبر منتجي الكاكاو هما ساحل العاج وغانا اللذان يمثلان معًا أكثر من 60% من الإنتاج العالمي من الكاكاو، علمًا أن المنتجين الرئيسيين الآخرين هم: إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل.

وعلى الرغم من أن الكاكاو هو أحد أصغر أسواق السلع الخفيفة في العالم، إلا أن له آثارًا عالمية على منتجي الأغذية والحلوى، وصناعة الأغذية.