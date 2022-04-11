المتهم بحرق زوجته بالقاهرة يعترف.. والنيابة تجدد حبسه 15 يوما

أكد المتهم بقتل زوجته حرقًا في منطقة الوايلي بالقاهرة أن الخلافات الزوجية المستمرة هي الدافع وراء ارتكابه الجريمة، وأنه لم يشعر بنفسه إلا وهو يشعل النيران فيها ويسكب عليها مادة تساعد على الاشتعال، بسبب المشادة الكلامية التي نشبت بينهما في ليلة الحادث، وأصيبت الزوجة بحروق من الدرجة الثالثة، ليتم القبض على المتهم وتأمر جهات التحقيق بحبسه، ويتجدد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

مشادة كلامية بين الزوجين انتهت بالجريمة

وكشفت التحريات عن أن المتهم وقعت مشادة كلامية بينه وبين زوجته أثناء إعدادها السحور، في منزلهما بمنطقة الوايلي، قام على إثرها المتهم بالتعدي بالضرب عليها وحصل على زجاجة بنزين، وسكبها عليها وأضرم فيها النيران وتركها تصارع الموت وفر هاربا، وعلى الفور أبلغ الأهالي الشرطة، التي حضرت وتم السيطرة على الحريق الذي نشب في الشقة، وتم نقل الزوجة للمستشفى لكنها لقيت مصرعها متأثرة بالحروق المصابة بها.

وتلقى قسم شرطة الوايلي، إخطارًا من أحد المستشفيات بمحافظة القاهرة يفيد بوفاة ربة منزل أثناء محاولات إسعافها عقب إصابتها بحروق في جميع أنحاء الجسم، وأن نسبة الحروق كانت كبيرة في جسد السيدة، وبانتقال الأجهزة الأمنية وفحص البلاغ تبين أن المجني عليها «حكمت أ»، تعاني من حروق من الدرجة الثالثة، أدت لوفاتها في الحال، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستدعت أسرة القتيلة والمتهم لمعرفة سبب القتل الحقيقي.

المتهم يعترف.. ويبدأ فترة الحبس الاحتياطي

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه جريمة قتل الزوجة وذلك بعد مواجهته بما أسفرت عنه التحريات، فصدر قرار بحبسه أربعة أيام، وجددها قاضي التحقيق لمدة 45 يوما صباح اليوم.