زوج يقتل زوجته في نهار رمضان ببني سويف.. والتحريات: خلافات أسرية وديون

لفظت «بائعة خضار» أنفاسها الأخيرة بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، عقب اعتداء زوجها عليها بالضرب بآلة حادة «سكين»، ما تسبب في وفاتها في الحال لتسببها في تراكم الديون عليهم، ما أدى إلى دخولها في مشادة كلامية ثم اعتدى عليها الزوج بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاتها وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

بلاغ بوصول ربة منزل جثة لمشرحة مستشفى ناصر المركزي

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بوصول «صباح. م. ح» 35 سنة، جثة هامدة، وبها عدة طعنات بالجسد إلى مستشفى ناصر العام، وبسؤال المرافقين لها اتضح إن زوجها هو من قام بطعنها، ووجه بسرعة ضبط الجاني والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

التحريات الأولية: خلافات أسرية بين الزوج وزوجته

وقالت التحريات الأولية إن المجني عليها، تعمل على فرشة لبيع الخضراوات بمنطقة السنترال في مدينة ناصر، وأن الزوج أتي إليها وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب تراكم الديون، على إثرها قام الأخير بطعنها عدة طعنات أودت بحياتها وفر هاربًا، وقام الأهالي بإبلاغ مركز الشرطة والإسعاف، وجرى نقل المجني عليها إلى قسم الاستقبال بمستشفي ناصر العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها ومحاولة إسعافها اتضح أنها فارقت الحياة، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة ناصر عقب ذلك الحادث والذي راح ضحيته ربة منزل في نهار شهر رمضان المبارك.