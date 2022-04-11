عرض المتهم بقتل زوجته حرقا بالوايلي على الطب الشرعي لتحليل مخدرات  

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل زوجته بإشعال النيران في جسدها بسبب خلافات زوجية في دائرة قسم شرطة الوايلي، على الطب الشرعي، لتحليل المخدرات والمواد الكحولية، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والمواد الكحولية من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليها.

وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بحروق شديدة

تلقى مامور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوفاة سيدة متأثرة بإصابتها بحروق في مناطق مختلفة بالجسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «حكمت حسين أ»، في العقد الثالث من العمر، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليه بسبب مشادة كلامية قام على أثرها بسكب البنزين عليها وإشعال النيران في جسدها.

وجرى نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت ضبط وإحضار المتهم، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارتها المتقدمة.

تشريح جثة فتاة سقطت من الطابق الخامس في الصف

وفي سياق آخر، قررت النيابة العامة تشريح جثة فتاة سقطت من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة مركز الصف، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الفتاة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم الأسرة أحدًا بالتسبب في وفاتها من عدمه.