دراسة جدوى لمشروع بيض المائدة.. ربح أكثر من 100 ألف جنيه في السنة الأولى

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة أفكار مشروعات للشباب والفتيات وربات البيوت فى القرى والنجوع بجميع المحافظات، بالتنسيق مع مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة.

منصة المشروعات الصغيرة

وقدمت منصة المشروعات الصغيرة التابعة لجهاز تنمية المشروعات دراسة جدوى لمشروع بيض المائدة وتمويله من البنك الزراعي المصري، إذ تعتبر تجارة بيض المائدة، أبيض وأحمر وبلدي، من الاحتياجات الضرورية للأسرة المصرية، ما يعني احتياج السوق المحلي لمثل هذا المشروع، فضلا عن توفير فرص عمل.

دراسة السوق

أوضحت الدراسة الاسترشادية التي قدمها جهاز المشروعات، احتياج السوق لمنتجات النشاط، إذ تتميز تجارة بيض المائدة «أبيض-أحمر-بلدي»، بسرعة الدوران للطلب المتزايد عليها.

مشروع بيع بيض المائدة

ورجحت الدرالسة أنه يجب توافر 3 أفراد للعمل فى بيع بيض المائدة، وأن رأس المال للاستثمارات الكلية للمشروع 122035 جنيها، ويتم تمويل المشروع من البنك الزراعي المصري بقيمة 78000 بعد تقديم جميع المستندات.

كما رجحت الدراسة أن صافي الأرباح السنوية المتوقعة في السنة الأولى أكثر من 100 ألف جنيه، وفي السنة الخامسة صافي الربح يصل إلى 158 ألف جنيه.

جهاز تنمية المشروعات

وأكد جهاز تنمية المشروعات أن جميع المبالغ المالية التي تم تحديدها فهي استرشادية في دراسة الجدوى، وتتغير على حسب سعر السوق، وحجم المشروع.

البنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مالية قيمتها 5% ويتم التقسيط حتى 5 سنوات.