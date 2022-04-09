حكاية جريمة.. طفل الشوارع يذبح عجوزا في منزل مهجور وينام بجوار جثتها

في عام 1988، شهدت منطقة عابدين في قلب القاهرة جريمة قتل هزت العاصمة، حين عثر على سيدة عجوز مذبوحة داخل منزلها المهجور بدائرة قسم شرطة عابدين، وتبين أن أحد أطفال الشوارع وراء ارتكاب الواقعة لسرقة المجني عليه.

العثور على جثة عجوز

كشفت أوراق التحقيقات آنذاك، عن تلقي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بلاغا من أحد سكان عقار بمنطقة أرض شريف بدائرة قسم الشرطة، بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل شقتها بالطابق الرابع، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة في العقد السابع من عمرها وسط بركة من الدماء، تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة كما تبين وجود عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.

وأضافت التحقيقات أن العقار خاص بالمجني عليها وأبنائها فقط، وأن المجني عليها فقط المقيمة بالعقار بعد ترك أبنائها المنزل بسبب سقوط جزء منه، ورفضت المجني عليها تركه.

وتابعت التحقيقات أن جيران المجني عليها شاهدوا صبيا يبلغ من العمر 15 عاما يقفز من الشقة، وبتفتيش الشقة مرة أخرى من ضباط المباحث، عثر على ملابس لشخص غريب، وأوضحت التحقيقات أن فريق البحث قبض على أطفال الشوارع بالمنطقة وأخذوا بصماتهم جميعا، وكانت المفاجأة بتطابق بصمات القاتل مع بصمات أحد أطفال الشوارع، وتم استدعائه من حجز القسم وتبين أنه يدعى «أشرف م ج»، 15 سنة.

بصمة تقود فريق البحث للقاتل

وتبين من خلال أوراق التحقيقات أن المتهم بمجرد مواجهته بما أسفرت عنه البصمات، اعترف بقتل المجني عليها لسرقتها، مضيفًا أنه كان يعمل في ورشة ثم تركها بسبب سوء معاملة صاحبها له، وذهب إلى منطقة عابدين للبحث عن مكان مهجور للإقامة به، حتى وجد منزل المجني عليها وأقام به، وعندما علم بإقامتها بمفردها دخل لسرقتها، وعندما شاهدته أخرج سلاحا أبيضا وذبحها، وعندما تأكد من وفاتها خلع ملابسه وغسلها من الدماء وظل نائما بجوار الجثة حتى سمع طرقا على باب الشقة، وقفز من الشقة على الشارع تاركا ملابسه.