مسلسل في بيتنا روبوت.. كوميديا خاصة بسبب تناول يوسف دواء بالخطأ

يبحث الجمهور عن تفاصيل مسلسل في بيتنا روبوت، بعدما حصل يوسف على دواء بالخطأ، ضمن أحداث الحلقة 9 من مسلسل في بيتنا روبوت، وهو من بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر.

مسلسل في بيتنا روبوت.. يوسف يتناول دواء بالخطا

«هرومانات سارة» بهذه الكلمات يعتمد سيناريو مسلسل في بيتنا روبوت خلال الحلقات السابقة، إذ أن الحالة المزاجية لها غير معتدلة بسبب حملها، ويشهد المسلسل العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية، فتحدث مشادة بين سارة «ليلي أحمد زاهر»، ويوسف «هشام جمال»، بسبب أمور تافهة وتحدث خلافات بين الثنائي.

تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل في بيتنا روبوت

وبسبب الخلافات بين يوسف وسارة، تقرر سارة أن تغير من يوسف، فبعد أن يشعر بالصداع، يطلب من «لذيذ» أن يذهب لسارة ويطلب منها علاج الصداع، وتبدأ سارة في تشغيل فكرها.

تقرر سارة أن ترسل له حبيتين مع لذيذ ولكنهما يجعلونه أكثر حساسية من أي وقت، وبالفعل يتناول الدواء، ويبدأ يشعر بأحاسيس متناقضة فيغضب من أقل الأشياء، وأوقات أخرى نجده رومانسي هادئ.