طريقة زيادة راتبك على طريقة هدير في مسلسل في بيتنا روبوت 2 في الحلقة 9

دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تناول مشكلة اضطرابات الهرمونات التي تمر بها المرأة خلال فترة الحمل وتؤثر على حالتها المزاجية، الأمر الذي أثار غضب سارة زوجه يوسف، فقررت أن تقوم بإعطائه الدواء المهدئ بدلا من دواء الصداع.

طريقة زيادة راتبك على طريقة هدير

ظهر تأثير الدواء على يوسف بشكل فوري الذي أصبح يتصرف بعصبية ومزاجية شديدة، في الحلقة 9 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، بدء من محاولته أن يتحدث بلطف مع الخادمة، وحتى مع شقيقة زوجته التي لا يتحملها، وحتى في طريقة ارتداء ملابسه خلال الذهاب إلى العمل.

بعد ذهاب يوسف إلي العمل، يقابل سكرتيرته هدى التي ما أن تواجه حتى تخفي الطعام الذي تتناوله على المكتب، لكنه يفاجئها أنه أحضر لها طعمية ساخنة.

تشعر هدير بغرابة الموقف، خاصة عندما يسألها يوسف عن مظهره وهي الملابس تجعله يبدو زائد في الوزن، لكنه تخبره أنه مثالي، ثم يسألها عن البرفان الذي يضعه، فتخبره أنه جيد، فيقرر زيادة راتبها ألف جنيه.

تستغل هدير الموقف، وتبدأ في مدح تسريحة شعر يوسف الذي يشعر بالسعادة فيزيد راتبها ألفين جنيه، مما يجعلها تزداد في المدح لكنه يوقفها ويخبرها «أنا مش أهبل مش هتزيدي تاني بعد الألفين جنيه».

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 حصريا عبر قناة الحياة الفضائية، ويمكن مشاهدة الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.