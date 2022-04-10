لذيذ ينصح يوسف بالزواج على سارة.. الحلقة 9 من مسلسل في بيتنا روبوت

شهدت الحلقة 9 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، عددًا من المواقف الكوميدية التي حدثت بين يوسف الذي يقوم بدوره الفنان «هشام جمال» وزوجته سارة الفنانة «ليلى أحمد زاهر» بسبب «الحمل».

وجاءت أحداث الحلقة 9 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشعور سارة بحالة من التوتر والاضطرابات المزاجية بسبب الحمل، فبدأت تنفعل على زوجها، بدون أسباب.

وشهدت الحلقة شجارًا كوميديًا بين يوسف وسارة، بسبب فقدان الأول هاتفه المحمول، لكنها انفعلت لأنه يسميها على الهاتف باسمها فقط، بدون أن يعبر عن حبه لها، مثل إضافة قلوب وإيموجي، أو ذكرها باسم «حب حياتي».

وبعد الانفعال حاولت سارة تلطيف الجو مع يوسف، لكنها سرعان ما تتشاجر معه، وعندما سأل يوسف الروبوت لذيذ عن سبب انفعال سارة، أخبره بأنها «هرمونات الحمل».

وسأل يوسف الروبوت لذيذ عن الحل، فأخبره أن الحل هو الزواج عليها مرة أخرى، لكنه رفض خوفًا من تكرار المشاكل.

موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 حصريا عبر قناة الحياة الفضائية، ويمكن مشاهدة الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.