يوسف ولبنى يتفقان على علاء في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 9

شهدت أحداث الحلقة التي عرضت اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 9، عددا من المواقف الكوميدية منها ما جمع يوسف ولبنى زوجة علاء المهندس الذي يعمل بالشركة مع يوسف، والتي تشك في زوجها طوال الوقت.

لبنى تضرب علاء في الشركة

وتناولت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2، تناول يوسف دواء يسبب اضطراب الهرمونات بسبب محاولة سارة جعل زوجها يشعر بالاضطرابات التي تمر بها بسبب الحمل.

ويسبب هذا الدواء تغير في تصرفات يوسف الذي يذهب إلى العمل ليقابل لبنى، ويسألها عن علاقتها بزوجها علاء، فتشتكي من «عينه الزايغة» حيث إنها استيقظت في وقت متأخر للذهاب إلى الحمام، لتكتشف أن زوجها في البلكونة في فصل الشتاء وهو يرتدي «فانلة حمالات» وأنه يعاكس إحدى الجارات.

ويتفق يوسف مع لبني على جعلها تعمل في الشركة HR، وعندما يعترض علاء، يشتكيه يوسف لزوجته التي تضربه في داخل محل عمله.

موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني حصريا عبر قناة الحياة الفضائية، ويمكن مشاهدة الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.