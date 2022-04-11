يحرص الكثير من المسلمون في محافظة الشرقية على معرفة مواقيت الصلوات خلال شهر رمضان الكريم، خاصة موعد أذان الفجر والمغرب المرتبطين بالسحور والإفطار، فيما تعلن الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة يوميا والتي تختلف من يوم إلى آخر دقائق معدودة، لذا تقدم «الوطن» في هذه السطور موعد السحور وأذان الفجر اليوم 10 رمضان في محافظة الشرقية.

موعد صلاة الفجر اليوم الاثنين 10 رمضان

وحددت إمساكية الهيئة المصرية للمساحة موعد السحور وأذان الفجر اليوم 10 رمضان في محافظة الشرقية، إذ تبدأ صلاة الفجر في محافظة الشرقية اليوم الاثنين، الموافق 10 رمضان تحديدا في الساعة الرابعة ودقيقة صباحا، ويسبق موعد الأذان إطلاق إشعار بانطلاق مدفع الإمساك ليتوقف الناس عن تناول الأطعمة والمشروبات.

وغالبا ما تختلف مواعيد السحور لدى الناس، فالبعض يتناول السحور والوجبات الخفيفة بداية من الساعة الثانية عشرة، والبعض يؤخر السحور إلى ما قبل موعد أذان الفجر بنحو ساعة أو نصف ساعة.

مواقيت الصلوات الخمس على مدار اليوم

ووفقا للهيئة فإن مواعيد الصلاة اليوم تكون على النحو التالي: " صلاة الفجر في الساعة الرابعة ودقيقة صباحا وموعد الشروق في الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء فيما يحين موعد صلاة الظهر الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة ظهرا وموعد صلاة العصر في الساعة الثالثة و30 دقيقة عصرا أما المغرب فيحين موعد الأذان في الساعة السادسة و19 دقيقة مساء والعشاء في الساعة السابعة و40 دقيقة.