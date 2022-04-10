محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير الطرق بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطوير الجارية في شارع عمر بن الخطاب، الرابط بين شارعي طلبة عويضة وأبو بكر الصديق بمدينة الزقازيق، والتي تشمل رفع وإزالة الجزيرة الوسطى ونقل كبائن التليفونات وأعمدة الكهرباء.

وشدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق لتوسعة الشارع استعدادا لبدء أعمال رصفه وتهيئته أمام حركة المارة والسيارات.

إعادة الوجه والجمالي والحضاري لشوارع المدينة

وكلف المحافظ رئيس حي ثان الزقازيق، بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال لإتاحة الفرصة أمام الشركة لإنهاء أعمالها طبقا للجدول الزمني المحدد ليشعر سكان المنطقة بحجم أعمال التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة لإعادة الوجه والجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

رفع القمامة وإزالة الإشغالات بالشوارع

وتوجه محافظ الشرقية لشارع طلبة عويضة للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع القمامة وإزالة الإشغالات لإعادة الانضباط للشارع، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي صحي للمواطنين.

وانتقل المحافظ لتفقد طريق مصرف أكوة امتداد شارع طلبة عويضة، مرورا بقريتي شيبه والنكاريه وصولاً لطريق القنايات / الأشراف بطول 2.4 كم، وأصدر تعليماته لمدير مديرية الطرق برصف الجزء الترابي بالطريق بطول 1.2 كم والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لتغطية المصرف المكشوف بطول 1.2 كم، تمهيدا لأعمال رصف ورفع كفاءة الطريق وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

تطوير طريق بحر شيبة لفك الاختناقات المرورية

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بطريق بحر شيبة الرابط بين امتداد طريق الرملية وطريق الزقازيق ميت غمر بطول 1.5 كم وعرض 11 م، وبتكلفه 7.5 مليون جنيه، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في فك الاختنافات المرورية بمناطق القومية والغشام وشوارع طلبة عويضة والسلام وعمر شاهين وامتداده من ناحيه موقف المنصورة وصولاً لطريق الزقازيق ميت غمر.