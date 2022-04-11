ضبط هاربين من تنفيذ أحكام بـ361 سنة حبس في الشرقية والإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أنّ محكوما عليه هارب، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، ومطلوب التنفيذ عليه في 102 حكم «تبديد، خيانة أمانة»، بإجمالي مدد حبس بلغت 189 سنة، يتردد على دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بـ الأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مطلوب لتنفيذ أحكام في 111 قضية

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية بـ وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه في 111 حكما قضائيا في عدة قضايا «تبديد – شيك»، بإجمالي مدد حبس بلغت 172 سنة، وكفالات مالية 126 ألف جنيه، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، واتخذت الإجراءات القانونية.