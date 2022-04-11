هل دعم «تكافل» يتوقف إذا حصلت على فرصة عمل؟ «التضامن» توضح

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «تكافل وكرامة» سيستمر في دعمك أثناء محاولتك تحسين دخلك واستقلالك المادي، مشيرة إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يركز على تمكين الأفراد والدفع بهم بعيداً عن الفقر.

وأوضحت التضامن في تقرير صادر عنها ، ضمن رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، تحت شعار« العمل كرامة ومستقبل»، لافتة إلى أن البرنامج جاد في إعداد المستفيدين القادرين على العمل وتأهيلهم لتأسيس أنشطة مدرة للدخل أو الحصول على الوظائف.

فرصة من خلال برامج المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

وأضافت أن العمل الجاد يسمح للعائلات بالاحتفاظ باستلام الدعم النقدي والتمتع بأموالها المكتسبة والبرنامج يكافئ العمل الجاد ويسمح للعائلات بالاحتفاظ باستلام الدعم النقدي والتمتع بأموالها المكتسبة من العمل الذاتي أو التوظيف لدى الآخرين، وفق إطار يتفق عليه معهم يضمن عدم توقف الدعم حتى استقرارهم في الدخل الجديد.

توفير عدد من برامج الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر

وأشارت التضامن إلى أنه يتم الحصول على خدمات برنامج «فرصة» من صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات وذلك للشباب من سن 21 سنة وحتى 55 عاما ، والمرأة بصفة خاصة المرأة المعيلة من سن 21 سنة وحتى 55 سنة ، حيث يتم التسجيل على منصات التوظيف، والتواصل مع منصات التوظيف على شبكة الإنترنت، كل من فرصنا وشغلني والتسجيل لديها ، كما أنه يمكن الحصول على برنامج فرصة من خلال برامج المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والتي توفر الدعم المالي والتدريب والمشورة والمشاركة فى المعارض، حيث يتم توفير عدد من برامج الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبرامج الحد من الفقر وبرامج قرية واحدة ومنتج واحد فى الفيوم وسوهاج « يدويات الفيوم» .

وأكدت أن برنامج «فرصة» يستهدف الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي، حيث يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 وحتى 55 من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.