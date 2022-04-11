الذهب عيار 21 يكسر حاجز الـ1000 جنيه.. وتجار: صدمة للمقبلين على الزواج

كسر جرام الذهب عيار 21 حاجز 1000جنيه ليباع بسعر 1007 جنيهات، لأول مرة هذا العام، اليوم الإثنين في بداية التعاملات اليومية، حيث قفز سعر الجرام بنحو 7جنيهات كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 أو البندقي، ليباع بسعر 1.151 مقابل 1.143 جنيه، أمس الأحد، أي ارتفاع بقيمة 8 جنيهات فيما بيع عيار 18 بسعر 863 جنيهًا.

عالميا سجل سعر الأوقية 1.931.50 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 62.09 دولار وسجل عيار 22 سعر 56.92 دولار فيما بيع عيار 21 بسعر 54.33 دولار وبلغ عيار 18 سعر 46.57 دولار .

التأثير على معدلات الإقبال على الشراء

ووصف تجار لـ«الوطن»، الارتفاع في سعر الذهب بأنه غير محفز على الشراء مرجعين الارتفاع إلى أسباب عدّة، منها ارتفاع سعر الدولار محليًا، وارتفاع سعر الأوقية عالميا، ما تسبب بدوره في التأثير على معدلات الإقبال على الشراء وبالتالي حجم المبيعات.

السعر الحالي غير محفز على الشراء

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب في الغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة في سعر الذهب ألقت بظلالها على حركة البيع والشراء في محلات الصاغة إذ تسببت الزيادة العالمية في حدوث ارتفاع جديد في الأسعار محليًا، بصورة فاقت قدرة مستهلكين على الشراء ما أدى إلى عزوف نسبي عن شرائه وتسببت الأسعار العالمية للذهب في ارتفاع جديد في أسعار المشغولات الذهبية والمصنعية في السوق المحلية بنسبة 15%.

«العودة للدبلة والخاتم، كشبكة العيد المنتظرة»، قالها هاني فكري الغريب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفر الشيخ لـ«الوطن»، موضحا أن هناك إقبال محدود من فئة معينة من المواطنين على اعتبار أنه نوع من الاستثمار، في ظل تصاعد أسعاره عالميًا، وسيؤثر سلبا على المقبلين على الزواج لاسيما محدودي الدخل والمقبلين على الزواج، الذين يضطرون لشراء أوزان أقل والاكتفاء بالدبلة والخاتم فقط كشبكة منتظرة في حفلات عيد الفطر واستبعد أن تعود الأسعار لمعدلاتها بسهولة ولكن الارتفاع سيكون سيد الموقف.