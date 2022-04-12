سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 12-4-2022 في الأسواق

البيض من أهم الأغذية التي لا يتوقف الكثيرون عن تناولها بشكل يومي في الوجبات المختلفة سواء الإفطار أو العشاء أو السحور تزامنًا مع شهر رمضان الجاري، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم لمعرفة الأسعار وحساب ميزانيتهم الخاصة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها الجريدة، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، وفقًا لما قاله يقول الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، مشيرًا إلى استقرار الأسعار في الأسواق، ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد في السطور التالية:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وقال «عبدالعزيز»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ سعر طبق البيض الأبيض يتراوح ما بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، لتصل إلى المستهلك في الأسواق العامة، بسعر ما بين 56 إلى 58 جنيهًا، حسب تكلفة النقل والمنطقة.

وأضاف «عبدالعزيز»، أنّ سعر طبق البيض البلدي الذي يقبل على شرائها الكثيرين مقارنة بالبيض الأحمر، وصل لنحو 55 جنيهًا من المزرعة، يصل إلى المستهلك نحو 62 إلى 65 جنيهًا.

ويتراوح سعر البيض الأحمر ما بين 58 إلى 60 جنيهًا، بينما تباع من المزارع بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

ووصل سعر البيض الأبيض في المحلات التجارية الكبرى وسلاسل الهايبر ماركت، الذي يتكون من 30 بيضة، ما بين 70 و90 جنيهًا، وذلك حسب الشركة المصنعة والموزعة، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات، من 30 جنيها حتى 37 جنيهًا.

كما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة ما بين 65 و85 جنيها، ويتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، ما بين 32 و50 جنيهًا.