سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت 9-4-2022 في الأسواق

كشفت شعبة الدواجن اليوم السبت، عن سعر طبق وكرتونة البيض والتي تحظى باهتمام الغالبية العظمى من المواطنين بفضل ارتفاع سعرها بين الحين والآخر، فضلا دخولها في الكثير من الوجبات وتحديدًا وجبة السحور كونها تمنح الجسم بالكثير من البروتينات التي تساعده على أن يحافظ على طاقته .

وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت الموافق 9 أبريل من عام 2022، وفق رئيس شعبة الدواجن الدكتور عبد العزيز السيد، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

«سعر كرتونة البيض البلدي اليوم السبت، تسجل قيمة 55 جنيهًا من المزرعة للتاجر، بينما تصل للمستهلك اليوم بسعر 62 جنيها، والبيض بوجه عام استقر خلال الأيام القليلة الماضية» وفقا للدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت، وصلت إلى قيمة مالية تتراوح بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم للمستهلك والمواطنين إلى 56 جنيها.

وأستكمل قائلا: «يتم بيع طبق البيض الأحمر بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمواطنين بسعر 60 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض والتي تحتوي على عدد 30 بيضة فقط لقيمة مالية تتراوح بين 65 و85 جنيها».

أسعار الدواجن في الأسواق

أما عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، فتختلفت هي الأخرى، إذ جاء سعر الكيلو و200 جرام من الدجاج، ليتراوح سعرها اليوم السبت 8 أبريل بين 45 جنيها إلى 100 جنيه، كما جاء سعر الدجاج البانيه بين 110 و170 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأخيرا سجل سعر الشيش طاووق اليوم السبت بين 80 و110 جنيهات في المحلات الشعبية.