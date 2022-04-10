سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد 10-4-2022 في الأسواق

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الأحد، عن سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق، وذلك بعد أن شهدت تذبذب ملحوظ خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك، الأمر الذي تسبب في حالة قلق من قبل المواطنين كون تلك السلعة تدخل في كثير من الأطعمة كإحضار البشاميل والبانية وغيرها.

وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات لـ«الوطن» سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد الموافق 10 أبريل من عام 2022، وهي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

تسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد، 55 جنيهًا من المزرعة للتاجر، بينما تصل للمستهلك اليوم بسعر 62 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد، وصلت إلى قيمة مالية تتراوح بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم للمستهلك والمواطنين إلى 56 جنيها.

أما طبق البيض الأحمر يباع بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمواطنين بسعر 60 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض والتي تحتوي على عدد 30 بيضة فقط لقيمة مالية تتراوح بين 65 و85 جنيها.

أسعار الدواجن في الأسواق

ووصلت قيمة أسعار الدواجن، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية، لتسجل استقرار هي الأخرى إذ سجل سعر الشيش طاووق اليوم الأحد بين 80 و110 جنيهات في المحلات الشعبية.

وأخيرا سجل قيمة سعر الكيلو و200 جرام من الدجاج، ليتراوح سعرها اليوم الأحد 10 أبريل بين 45 جنيها إلى 100 جنيه، كما جاء سعر الدجاج البانيه بين 110 و170 جنيهًا للكيلو الواحد.