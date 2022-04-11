سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين 11-4-2022 في الأسواق

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث بشكل يومي، فهو من الأطعمة التي تدخل بشكل رئيسي في وجبة السحور، إذ يحتوي على البروتين الهام للكبار والصغار.

وفي هذا السياق، يقدم «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للإجابة عما يبحث عنه القارئ، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى، وفق جولة في عدد منها بمنطقة وسط البلد في السطور التالية:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

يقول الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار البيض استقرت في السوق المحلية، نتيجة توافر المعروض، موضحًا أنَّ سعر طبق البيض الأبيض يتراوح ما بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، لتصل إلى المستهلك في الأسواق العامة، بسعر ما بين 56 إلى 58 جنيهًا، حسب تكلفة النقل والمنطقة.

وأضاف «عبدالعزيز»، أنّ سعر طبق البيض البلدي وهو يعتبر الأعلى سعرًا وصل لنحو 55 جنيهًا من المزرعة، يصل إلى المستهلك نحو 62 إلى 65 جنيهًا، بينما يباع البيض الأحمر بسعر يتراوح ما بين 58 إلى 60 جنيهًا، بينما تباع من المزارع بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

أما في المحلات التجارية الكبرى وسلاسل الهايبر ماركت، فكانت الأسعار مرتفعة بشكل طفيف بسبب التغليف والمصنع المنتج، إذ وصل سعر طبق البيض الأحمر، الذي يتكون من 30 بيضة، ما بين 70 و90 جنيها، وذلك حسب الشركة المصنعة والموزعة، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات، من 30 جنيها حتى 37 جنيهًا.

بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، التي تحتوي على 30 بيضة ما بين 65 و85 جنيها، في حين أن كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، فيتراوح سعرها ما بين 32 و50 جنيهًا.