أسعار تذاكر حفل علي الحجار ضمن سهرات دار الأوبرا الرمضانية

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء ليلة جديدة من ليالي السهرات الرمضانية، التي تقيمها دار الأوبرا المصرية، في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022، يوم الجمعة 15 أبريل الجاري، الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويقام حفل الفنان علي الحجار وفرقته على مسرح النافورة، ويقدم باقة من أجمل الأعمال الفنية القديمة والحديثة التي قدمها خلال مشواره الفني.

أسعار تذاكر حفل علي الحجار بدار الأوبرا

طرحت دار الأوبرا تذاكر حفل علي الحجار عبر موقعها الإلكتروني بفئات وأسعار مختلفة، الفئة الأولى جاءت بسعر 410 جنيهات، والثانية بسعر 360 جنيهًا، أما الفئة الثالثة فبلغت 260 جنيهًا، فيما طرحت الفئة الرابعة والأخيرة بقيمة 160 جنيهًا.

وتنظم دار الأوبرا المصرية حفلات السهرات الرمضانية لعام 2022، في الفترة من 12 وحتى 22 أبريل الجاري، على مسارحها المختلفة، النافورة والمسرح المكشوف ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية ودار أوبرا دمنهور.

السهرات الرمضانية بالقاهرة

يشارك في السهرات الرمضانية العديد من الفنانين والفرق الفنية منهم نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا، الفنانة التونسية غالية بن علي، الفنانة اللبنانية لينا شاميميان، فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية، فريق براس ساوند باند، الشيخ ياسين التهامي لسهرات الإنشاد الديني، ويختتم الفعاليات الفنان مدحت صالح ويصاحبه فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

السهرات الرمضانية بالإسكندرية

تقام السهرات الرمضانية بعروس البحر المتوسط على مسرح سيد درويش، يومي 16 للفنانة غالية بن علي وفرقتها، ويوم الأربعاء 20 أبريل لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.

السهرات الرمضانية بدار أوبرا دمنهور

أما في دار أوبرا دمنهور فتقام السهرات يومي الأربعاء 13 أبريل ويحييها الشيخ محمود التهامي وفرقته، ويوم الاثنين 18 أبريل تحييها فرقة نور النبي للإنشاد الديني.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار تتر مسلسل جزيرة غمام، الذي يُعرض حاليًا على قناة الحياة خلال السباق الرمضاني 2022، بطولة طارق لطفي ومي عز الدين، ويُعد هذا العمل عودة للحجار للتترات الدارمية بعد غياب 7 سنوات.