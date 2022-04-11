مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 10 رمضان في محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 11 أبريل، في كل محافظات الجمهورية، مع بداية اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، إذ يبحث الكثير من المصلين، عن مواعيد الفروض الخمسة، وتحديدًا المغرب والفجر.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، وبعض البلدان والدول العربية اليوم الاثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، وجاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- أذان الفجر: الساعة 04:03

- أذان الظهر: الساعة 11:65

- أذان العصر: الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:20

- أذان العشاء: الساعة 07:40.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- أذان الفجر: الساعة 04:06

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: الساعة 03:37

- أذان المغرب: الساعة 06:26

- أذان العشاء: الساعة 07:47

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- أذان الفجر: الساعة 04:08

- أذان الظهر: الساعة 11:56

- أذان العصر: عند الساعة 03:28

- أذان المغرب: الساعة 06:18

- أذان العشاء: الساعة 07:35

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- أذان الفجر: الساعة 04:07

- أذان الظهر: عند الساعة 11:54

- أذان العصر: الساعة 03:25

- أذان المغرب: الساعة 06:15

- أذان العشاء: الساعة 07:32

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- أذان الفجر: الساعة 04:02

- أذان الظهر: الساعة 11:57

- أذان العصر: الساعة 03:32

- أذان المغرب: الساعة 06:21

- أذان العشاء: الساعة 07:42

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، في اليوم العاشر من شهر رمضان بحسب الموقع الرسمي لهيئة المساحة، وهي:

مواقيت الصلاة في أبوظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:45

- أذان الظهر: الساعة 12:24

- أذان العصر: الساعة 03:52

- أذان المغرب: الساعة 06:43

- أذان العشاء: الساعة 08:13

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:44

- أذان الظهر: الساعة 12:23

- أذان العصر: الساعة 03:51

- أذان المغرب: الساعة 06:42

- أذان العشاء: الساعة 08:42