وزارة التربية والتعليم: كاميرات مراقبة وحظر الباعة بامتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها وضعت اللمسات النهائية على كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، إذ سيجرى إعلان التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة، من خلال أعداد مقرات اللجان الامتحانية، وعدد الطلاب لمن يحق لهم دخول الامتحانات، والجداول، إضافة إلى تجهيز أرقام الجلوس لتوزيعها على الطلاب، ووضع خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، للوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم: حظر الباعة من محيط اللجان

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت خطة شاملة، للحفاظ على سير امتحانات الثانوية العامة 2022، لعدم حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، منها منع تواجد الباعة الجائلين بمحيط جميع اللجان على مستوى الجمهورية، لتقليل الزحام والحد من انتشار كورونا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجرى تجهيز كاميرات مراقبة وتركيبها داخل اللجان الامتحانية، لضبط الطلاب الغشاشين، علاوة على تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية قبل عقد الامتحانات بنحو 48 ساعة، وتجهيز غرفتي عزل كورونا بكل لجنة امتحانية.

وزارة التربية والتعليم: 16 طالبًا بكل لجنة بسبب كورونا

وتابع أن وزارة التربية والتعليم قررت تخفيض أعداد الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، بحد أقصى 16 طالبًا، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، والحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للاطمئنان على صحتهم، بالإضافة إلى تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للمرور على الطلاب أثناء سير الامتحانات.

وأشار المصدر إلى أنه سيجرى إلزام جميع الطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية العامة 2022، بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، وعدم نزعها، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل لجنة امتحانية.