الليلة.. افتتاح معرض رمضان كريم بمشاركة 20 فنانا في قاعة آرت كورنر

تنظم قاعة آرت كورنر بالزمالك معرض فني جديد بعنوان "رمضان كريم" وذلك بالاشتراك مع "بيت جلال" ويضم أكثر من 20 فنانا تتنوع أعمالهم بين فن النحت بالسلك والحفر والتصوير وفن الخيامية.

تفاصيل معرض رمضان كريم

وقال الفنان سمير عبدالغني، منسق المعرض، إنه يضم أعمال الفنانين من مختلف الأجيال، ويقدم الفنان جورج البهجورى مجموعة أعمالا فيها روح الاسكتش أيضا ويقدم الفنان جلال جمعة أعماله المتميزة فى فن التشكيل بالسلك ولكن من خلال لوحات حائطية.

وأضاف عبدالغني لـ "الوطن": من الشباب تشارك أروى جمعة وهانى عبد الجواد وعمرو عيسى، وفى فن الكاريكاتير يقدم مصطفى الشيخ عملين فيهما روح البهجة.

الاحتفال بعيد ميلاد محمد حاكم في المعرض

وتابع عبد الغني أنه فى فن البورتريه تقدم إيمان حكيم عملين؛ أحدهما للفنان محمد عبلة وآخر للفنان محمد حاكم الذى سوف يتم الاحتفال بعيد ميلاده ال 80 اليوم، ويستمر المعرض حتى آخر رمضان.

وتستمر مواعيد العرض في القاعة يوميا من 12 ظهرا إلى 11 مساء طوال فترة المعرض.

يشار إلى محمد حاكم رسام كاريكاتير سودانى الأصل، مصرى المولد والنشأة، مولود في 1942 وتخرج فى كلية الفنون الجميلة عام 1958 وعمل فى الصحافة قبل تخرجه وتميز بخطوطه القوية الساخرة، قبل تخرجه عمل بمجلة العربى الكويتية لفترة طويلة، وعاش هناك قرابة 28 عاما.

وشارك "حاكم" فى تأسيس مجلة الكاريكاتير مع مصطفى حسين وفنانين آخرين، كما سبق وساهم فى تأسيس مجلة الأطفال «كروان»، نال جائزة مصطفى أمين كأحسن رسام كاريكاتير عربى، وصفه المهتمون بالكاريكاتير فى العالم باعتباره علامة مميزة من مصر.، إذ يتميز بالقدرةعلى تقديم أكثر الأفكار عمقاً بدون كلمات.

و «بيت جلال» مؤسسة فنية أسسها الفنان جلال جمعة، تعد متنفسا سواء للفنانين المصريين والعرب والأجانب لعرض أعمالهم، أو لمحبي الفنون ومقتنيه مشاهدة لوحاتهم المفضلة في أجواء متميزة بحضور أشهر النقاد والفنانين وحفلات موسيقية وغنائية وفنية .