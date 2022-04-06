«التوك توك».. وحش يلتهم الحضارة والمدنية في معرض «أميرة نصر»

افتتح الدكتور صلاح المليجي الرئيس السابق لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، معرض «زخم المكان»، للفنانة أميرة نصر بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي بالجيزة، والذى تُقدم فيه رؤية بصرية متميزة من خلال الطباعة البارزة من سطح «اللينوليوم»، تتنوع فيها الخطوط والمساحات التي تصور «التوكتوك»، كائنا متوحشًا يتحول إلى حشرة تتوالد وتنتشر في كل حضارة ومدينة متحدية كل القيم.

تفاصيل معرض «التوك توك»

وأضاف شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي ورئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، في تصريحات صحفية: «المعرض فكرته غير تقليدية حيث امتلكت الفنانة أدوات إبداعية وتقنية في إطار فني خصب للتعبير عن إحدى المشكلات الحياتية التي يعاني منها المصريون مثل مشكلة التوك توك حديث الشارع المصري ونجحت بجدارة فى لفت نظر الحضور».

وأشاد الدكتور «صلاح المليجي»، بأميرة نصر، قائلا إنها متميزة تقدم تجربة جادة لقضية مهمة في قالب طباعي متميز يجمع بين الواقع والخيال فقد صورت «التوك توك» على أنه حيوان له أرجل حشرات في قالب درامي يحمل قدرا كبيرا من الخيال والرؤى الجرافيكية المتنوعة بين الأسود والأبيض والخطوط التي تصنع تلك العشوائية وتمتد في خطوط تصنع الأرجل والمخالب وتارة أخرى تصوره وقد نبتت له أجنحة كالذباب العملاق يغزو بها المدينة ويلتهمها ويسكنها ويجرف حضارتها ويصنع من شوارعها ومبانيها جحورا لهم تخنقها وتحيلها إلى العشوائية.

من جانبها قالت «أميرة نصر»، المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، أن المعرض يُعد أول معرض شخصي لها وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءت مؤيدة للمفهوم الفلسفي وراء الأعمال والإشادة بالتقنية المستخدمة، الأمر الذى سيشكل حافزا لها مستقبلاً للاستمرار، مضيفة أن فكرة المعرض استلهمتها من الشارع المصري، بعدما تحول التوك توك من وسيلة مواصلات بلا أرقام أو تراخيص إلى وحش ينشر الفوضى والعشوائية وكان سبباً فى خروج جيلاً من الأطفال من المدارس بل وجعل الكثير من العمال يتركون أعمالهم فى الحقول والورش.