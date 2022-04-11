عاجل.. المستشار النمساوي: الاجتماع مع بوتين لم يكن وديا

قال مستشار النمسا كارل نيهامر، اليوم الاثنين، إنّ الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، لم يكن وديا، وفق نبأ عاجل نقله موقع «العربية».

موسكو تعلن تدمير 4 قاذفات دفاع جوي

كانت «الجارديان» البريطانية، أفادت بأنّ موسكو زعمت اليوم أنّها ضربت 4 قاذفات S-300 قدمتها دولة أوروبية لم تذكر اسمها، ومنحت سلوفاكيا مثل هذا النظام لأوكرانيا الأسبوع الماضي، لكنها تنفي تدميره، كانت أبلغت روسيا في السابق عن ضربتين على أنظمة مماثلة في أماكن أخرى، وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد.

كانت السلطات الأوكرانية اتهمت القوات الروسية بارتكاب فظائع؛ بما في ذلك مذبحة في بلدة بوتشا، إضافة إلى الضربات الجوية على المستشفيات وهجوم صاروخي قتل ما لا يقل عن 57 شخصًا في إحدى محطات القطار.