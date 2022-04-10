عاجل.. المستشار النمساوي يلتقي الرئيس الروسي غدا في موسكو

أعلنت مصادر رسمية نمساوية، قبل قليل، أنّ المستشار النمساوي، كارل نيهامر، سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو لبحث تطورات وسبل حلول الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

اتهامات لروسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

تأتي الزيارة الرئاسية النمساوية عقب ما يقرب من شهرين على الحرب الروسية الأوكرانية، اتهمت فيها روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم بارتكاب فظائع وجرائم حرب في المدن الأوكرانية التي اجتاحتها واستهدفتها بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي، وتأتي آخر أخبار القصف الروسي بمقتل 5 أشخاص بمدينة خاركيف الأوكرانية بالإضافة إلى تدمير مطار مدينة دنيبرو بالكامل بعد عمليات قصف مكثفة.