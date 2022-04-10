بوتين يعين قائدا جديدا لتوجيه الحرب في أوكرانيا

عيَّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنرالا جديدا لتوجيه الحرب في أوكرانيا وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

والجنرال الذي عيَّنه بوتين بالجيش هو ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، وفقا لمصادر رفيعة المستوى.

الجيش الروسي يغيِّر خططه في أوكرانيا

جاء القرار في الوقت الذي يغيِّر فيه الجيش الروسي خططه بعد الفشل في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول أوروبي.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا على رأسها أمريكا وبريطانيا.

فيما أجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.