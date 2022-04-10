مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9.. جلال يصطحب سلمى إلى حفل بدوي

جاء ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9 تطور في الأحداث، حيث طلب جلجل أن يصطحب معه سلمى لحضور الحفلة، وعندما يتصل بسلمى لإبلاغها يفاجأ بأن روقه معها، وترد على هاتفها وتصر على حضور الحفلة معهم.

جلجل وروقة في الحفلة

يذهب جلجل الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني إلى الحفلة، وبرفقته روقه ويحاول أن يفهم سر غياب سلمى، لتفاجئه بالحضور في مظهر شيك وإطلالة جذابه تعجب بدوي، الذي يحاول إقناع جلجل بالتوغل وسط السيدات في الحفلة.

ويطلب من روقه العمل معه في الشركة، ويحاول جلجل أن يبعدها لينفرد بالحديث مع سلمى التي تسأله عن حقيقة علاقته بروقه، فيشرح لها الوضع كاملًا، مؤكدًا لها أنها مجرد ابنة خالته فقط، ولا توجد أي علاقة عاطفية بينهما.

بدوي ينسب الفضل لذاته بنجاح حفله

يعرف بدوي ضيوف الحفلة على جلجل، ثم ينسب الفضل في نجاح الشركات لنفسه، ويتجاهل جلجل، الذي يعود للحديث مع سلمى في إطار عاطفي كوميدي، فيقطع بدوي حديثهما ويطلب منه شراء جمعية خيرية للتهرب من الضرايب، فيبلغه جلجل أن يشتري جمعية (إخواتي) التي يمتلكها والد سلمى، ويتفاعل الحضور مع أغنية إخواتي، وذلك خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9.