عاجل.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته الـ44

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن موعد دورته الـ44، التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022، في دار الأوبرا المصرية، فيما سيخصص اليوم التالي لحفل الختام لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية.

وذكرت إدارة المهرجان أنّها ستفتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة يوم 15 مايو المقبل، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

حسين فهمي: نعد لدورة متميزة

وأكد الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، أنّ العمل بدأ على قدم وساق؛ لإعداد دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان.

وذكر المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، أنّ العمل على متابعة ودعوة الأفلام المهمة التي نالت تقديرًا دوليًا قد بدأ بالفعل مع فريق المبرمجين.

أهم ما حدث في الدورة الماضية

كانت الدورة 43 شهدت مشاركة 98 فيلمًا، ممثلة 63 دولة حول العالم منها 27 عرضا عالميا أول، و7 أفلام عرض دولي أول، و44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلم عرض أول في الدول العربية وشمال إفريقيا.

وشهدت الدورة الماضية إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تجاوزت عدد التذاكر 40 ألف تذكرة، كما وصل عدد الضيوف الأجانب المشاركين في المهرجان إلى 337 ضيفا.

كان المهرجان منح في دورته الثالثة والأربعين الفنانة القديرة نيللي جائزة «الهرم الذهبي التقديرية»؛ لإنجاز العمر تقديرا لمسيرتها الفنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها.

كما مُنح الفنان كريم عبدالعزيز جائزة فاتن حمامة، للتميز لمسيرته الفنيه الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، كما كان هناك تكريم خاص لكل من المؤلف الموسيقى الهندي أ.ر. رحمن، ومدير مهرجان كان تيري فريمو، والمنتج الأمريكي لورانس بيندر، والمنتج والموزع الفرنسى إريك لاجيس.

وترأس المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، والذي يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، كما ضمت لجان تحكيم المسابقات المختلفة للمهرجان نخبة من السينمائيين والفنانين المتميزين.