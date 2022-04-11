مكي يحاول الهروب مع أبنائه في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10.. ماذا حدث؟

شهد مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10 تضحية مربوحة بحياتها لإنقاذ العترة في لعبة البلي، إذ بدلت الشنطة الخاصة بها بحقيبة العترة لكي يفوز بحياته.

أحمد مكي يحاول الهروب

وبعد أن قامت مربوحة بالتضحية بنفسها وفزاع وشريك الكبير بالخسارة في اللعب، نجح الكبير أوي وولديه العترة وجوني بالخروج في تصفيات اللعبة، مما دفع الكبير أوي لمحاولة الهروب من المكان الذي يوجد به في لعبة السبيط، فيحاول أحمد مكي الهروب مع ولديه العترة وجوني بأي شكل ويشجعهم الدكتور ربيع على ذلك لكي يفوز في اللعبة، في أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي 6

وفاز في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10 فريق الكبير أوي، أمام الفريق المنافس له في لعبة شد الحبل التي يهدف كل فريق بها لإلقاء الفريق الآخر، إذ قام فريق الكبير أوي بإلقاء النكات على الفريق الآخر، لكي يقوم بإلقائه ويفوز الفريق.

وبالفعل نجح فريق الكبير أوي المكون منه هو وزوجته مربوحة وولديه العترة وجوني في الفوز بلعبة شد الحبل.