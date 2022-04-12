بأرباح 44 ألف سنويا.. دراسة جدوى مشروع مغسلة وكي ملابس

في ظل تنامي وزيادة وسرعة وتيرة الحياة اليومية، واتجاه الكثير من السيدات إلى العمل، بجانب اغتراب الكثير من الأشخاص، والتواجد في أماكن ليست بالقرب من ذويهم، اتجه الكثير من الأشخاص، للبحث عن أماكن المغسلات، وأماكن كي الملابس، إذ يعتبرها الكثير من الأشخاص أنها توفر الوقت والجهد المبذول في القيام بهذه المهام، وهو ما جعل الكثير من المواطنين، يتجهون إلى فتح مشاريع لغسل وكي الملابس، إذ أصبحت من أشهر المشاريع المتواجدة في الشارع المصري، التي أصبح هناك حاجة ملحة لها، في كل منطقة أو تجمع سكني.

ووفقاً لمنصة جهاز تنمية المشروعات الرسمية عبر الإنترنت، إن فكرة مشروع مغسلة وكي للملابس من الأفكار المتنامية، خاصة في ظل سرعة وتيرة الحياة، واعتماد الكثيرين عليها، وزيادة الطلب عليها، لذلك قامت بنشر دراسة جدوى خاصة بإنشاء مشروع مغسلة وكي ملابس.

مشروع لا يمكن الاستغناء عنه

وأضافت المنصة، أن المشروع يعد من المشروعات التي ستلقى نجاحًا كبيرًا في حال العمل عليها، خاصة مع زيادة الطلب عليها من المواطنين، والتي لا يمكن الاستغناء عن وجوده في أي منطقة سكنية، موضحة أنها تعمل على تشجيع لمشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن لإنشاء المشروع فيجب توافر عدد من الآلات والخامات والمواد، وهي كالتالي، وحدة غسيل وجهاز كي، وخامات تنظيف، وشماعات وأكياس بلاستيك.

نشاط غسيل وكي الملابس

وأضافت دراسة جدوى المشروع أن أرباح مشروع مغسلة وكي ملابس تقدر بأكثر من 44 ألفًا في العام الواحد، من خلال استثمارات كلية للمشروع، تقدّر بأكثر من 78 ألف جنيه.

وأوضحت دراسة الاحتياج الى منتجات النشاط زيادة الطلب على نشاط غسيل وكي الملابس، لانه يتميز بالطلب المتزايد عليه لزيادة اعداد المستهلكين.