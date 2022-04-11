شيخ يساوم نيللي كريم على ربح المشاهدات في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 10

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، بلقطة فلاش باك تذكرت فيها «فاتن» لحظة طلبها للطلاق من زوجها، وتهديده بالخلع، الأمر الذي قابله باللامبالاة، قبل أن يتركها وينام خلال حديثها.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل فاتن أمل حربي

وسلطت حلقة اليوم، على أحد الشيوخ الذي يسعى لـ«تريند» من خلال الفتاوى الحادة، خاصة التي تتعلق بشأن المرأة، ليقرر مهاجمة «فاتن» في لقطة، قبل أن يساومها على مشاركته للربح من عدد المشاهدات وكسب الأرباح.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي، على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

كما يعرض العمل أيضًا، على منصة watchit.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، حول مشوار «فاتن» ومأساتها عقب الانفصال عن زوجها، لتبدأ رحلتها داخل أروقة المحاكم.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة العديد من الفنانون، على رأسهم نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.