يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 10، لمعرفة وتيرة الأحداث الجديدة، بعد أن تأكدت فاتن من الشيخ يحيى، أنّ الله لم يأمر بأن تسقط الحضانة عن الأم حال زواجها برجل آخر، مع عرض «فلاش باك» من حياتها السابقة مع زوجها، والمشكلات التي كانت سببًا في الانفصال عنه، ومنها الخيانة.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

وتأتي مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 10 والقنوات الناقلة، في الأوقات التالية حصريا على شاشة سي بي سي:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.