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مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 10 والقنوات الناقلة

كتب:

هبة سعيد
12:00 م | الإثنين 11 أبريل 2022
مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 10، لمعرفة وتيرة الأحداث الجديدة، بعد أن تأكدت فاتن من الشيخ يحيى، أنّ الله لم يأمر بأن تسقط الحضانة عن الأم حال زواجها برجل آخر، مع عرض «فلاش باك» من حياتها السابقة مع زوجها، والمشكلات التي كانت سببًا في الانفصال عنه، ومنها الخيانة.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

وتأتي مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 10 والقنوات الناقلة، في الأوقات التالية حصريا على شاشة سي بي سي:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

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