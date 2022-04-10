نيللي كريم مجبرة على خدمة حماتها في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 9

بدأت أحداث الجديدة من مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 9، بطولة الفنانة نيللي كريم، بلقطة «فلاش باك» قبل انفصالها عن طليقها الذي يجسد دوره «شريف سلامة» حول خلافهم بسبب والدته.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 9

وبدأت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 9 بطلب «شريف سلامة» من «فاتن» زيارة والدته بشكل مستمر، خلال الأسبوع؛ لمساعدتها وخدمتها بالأعمال المنزلية، الأمر الذي أجابت عنه الأخيرة بالموافقة بالذهاب لها في كل يوم جمعة، قبل أن يرفض هو، ويجبرها على الزيارة أكثر من يوم؛ ليتطور بينهما إلى معايرتها كونها يتيمة الأب والأم.

ومع بدء الحلقة التاسعة، دار الحوار بين الفنان خالد سرحان «قاضي المحكمة» وزوجته المتعاطفة مع قضية «فاتن»، التي حاولت النقاش معه بشأن ظلم السيدات.

وانتقلت الأحداث إلى صديقتها «ميسون»، التي تؤدي دورها الفنانة هالة صدقي، ورحلة بحثها عن زوجها المُختفي، بالمشرحة والأقسام.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي والقنوات الناقلة

ويُعرض مسلسل فاتن أمل حربي في الأوقات التالية حصريا على قناة سي بي سي:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.