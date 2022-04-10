ريتال ظاظا عن مشاركتها في مسلسل فاتن أمل حربي: «مبسوطة بالتمثيل»

استطاعت الطفلة ريتال ظاظا خطف أنظار المشاهدين منذ ظهورها في السباق الرمضاني الحالي 2022، من خلال دورها في مسلسل فاتن أمل حربي، إذ تجسد دور «يارا» الابنة الكبرى للفنانة نيللي كريم ضمن أحداث المسلسل.

وكشفت الطفلة ريتال ظاظا لـ«الوطن» عن كواليس مشاركتها في مسلسل فاتن أمل حربي، وقالت «كواليس المسلسل كانت ممتعة ولذيذة، ونيللي كريم دايما بتساعدني وتشجعني»، لافتة إلى أنها تشارك لأول مرة في عمل درامي.

ريتال: سعيد للمشاركة في المسلسل

وأعربت «ظاظا» عن سعاتها لاختيارها للمشاركة في المسلسل مع الفنانة نيللي كريم، إذ كانت تساعدها على تخطي الصعوبات التي تواجهها، كما شجعتها على تجاوز خوفها في البداية من الوقوف أمام الكاميرا: «التمثيل مع نيللي كريم جميل جدا، وأنا مبسوطة جدا إني بمثل معاها، وهي في الكواليس لذيذة جدا، وعملنا تيك توك مع بعض، ولو كنت خايفة بتخليني مخافش وأكمل الدور».

دنيا ونيللي وإيمي المثل الأعلى لريتال

وأضحت أن مثلها الأعلى في التمثيل هي النجمة نيللي كريم ودنيا وإيمي سمير غانم، مشيرة إلى أنها تتمني العمل مع دنيا سمير غانم: «بتمني في الأيام الجاية أني أمثل مع دنيا سمير غانم، عشان بحبها جدا»، لافتة إلى أنها لم تواجه أي صعوبات في التمثيل سوى توقيت التصوير.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي حول «فاتن» التي تظن إثر طلاقها من «سيف» لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجئ بمواجهة قانون الأحوال الشخصية، والذي يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر، وتقرر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها.

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، وهم نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، والطفلة فيروز عبدالله، ومحمد التاجي، وفادية عبد الغني، وجيلان علاء، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.