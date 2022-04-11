دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2022: اللهم حبب إِلَيَّ فيه الإحسان

عمليات بحث مكثفة شهدتها، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2022، وذلك للاستعانة به وقت الإفطار في يوم الحادي عشر، رغم أنه لا يوجد صيغة محددة لدعاء الحادي عشر أو أي يوم طوال شهر رمضان، ويمكن أن يدعو العبد بما يريد.

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

ويحرص المسلم على الاستعانة في شهر رمضان بقول دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2022، قبل صلاة المغرب لليوم الحادي عشر، وفي حديث رواه أبو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتُهم، الصَّائمُ حتَّى يُفطرَ والإمامُ العادلُ ودعوةُ المظلومِ يرفعُها اللهُ فوق الغمامِ وتُفتَّحُ لها أبوابَ السَّماءِ، ويقولُ الرَّبُّ وعزَّتي لأنصُرنَّك ولو بعد حينٍ».

أما عن صيغة دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان، المستحب فهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ».

صيغة دعاء اليوم الحادي عشر

وحول صيغة دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2022 من رمضان، يمكن الاستعانة بهذه الأدعية مثل: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

«اللهم اجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون».

وقت الدعاء في رمضان

وفيما يتعلق بوقت الدعاء في شهر رمضان، عن ابنِ ماجَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما، قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ للهِ عندَ كلِّ فِطْرٍ عُتَقاءَ، وذلك في كلِّ ليلةٍ»، فمَن دعا ربَّه بقلْبٍ حاضرٍ ودُعاءٍ مَشروعٍ وهو صائمٌ، ولم يَمنَعْ مِن إجابةِ الدُّعاءِ مانعٌ كأكْلِ الحرامِ ونحوِه؛ فإنَّ اللهَ تَعالى قد وعَدَه بالإجابةِ.

يارب وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ.