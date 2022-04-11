أوكرانيا تتهم موسكو بمنع عمليات الإجلاء من جمهورية دونيتسك

قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن روسيا منعت عمليات الإجلاء اليوم من جمهورية دونيتسك الشعبية التابعة لإقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، وفق نبأ عاجل نقله موقع «العربية».

إجلاء ما يزيد على 17 ألف شخص من دونباس

وكان الجيش الروسي قد أعلن، الاثنين، أنّه قام بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص من دونباس والمناطق الخطرة في أوكرانيا، التي تشهد معارك عنيفة بين الجيشين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّها ستفتح ممرا إنسانيا بين مدينة ماريوبول الأوكرانية وصولاً إلى شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ روسيا لن توقف حملتها العسكرية في أوكرانيا، حتى انعقاد جولة المفاوضات القادمة مع الوفد الأوكراني.