«أوبك» تتوقع فقدان 7 ملايين برميل من صادرات روسيا من النفط والوقود يوميا

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، اليوم الاثنين، إنّها تتوقع فقدان 7 ملايين برميل يوميًا من صادرات روسيا من النفط والوقود بسبب العقوبات، وفق خبر عاجل نقلته شبكة "العربية".

عدم استقرار في أسواق النفط العالمية

وبحسب وكالة «شينخوا» الصينية، فإنّ تقرير عن أسواق الطاقة أوضح أنّ أسواق النفط تعيش حالة من عدم الاستقرار حيال الطلب يرافقها المزيد من الضغط على الأسعار جراء ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، في حين تستمر حالة القلق في سوق الغاز الأوروبية من احتمال توقف تدفق الغاز الروسي.

وأضاف التقرير أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي تسبب بمزيد من الضغط على الأسعار بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يرفع سعر الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية بحلول نهاية العام.