محمد رمضان يعترف لصديقه بسرقة الآثار من وجيه.. مسلسل المشوار الحلقة 10

حاز مسلسل المشوار إعجاب عدد كبير من الجمهور منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني الجاري 2022، إذ سيطر التشويق والغموض على أحداث المسلسل منذ حلقاته الأولى، وبعد ذهاب محمد رمضان إلى بيومي فؤاد وهو المحامي الخاص بوجيه الشوربجي خلال أحداث العمل، يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10، العديد من الأحداث التشويقية؛ أولها اتصال ماهر بصديقه سعيد، كما طالبه بمقابلته في دار السلام، وحذره من أن يتبعه أحد ويعرف مكانه، وعندما ذهب إليه أخبره أنه سرق عدد من قطع الآثار من منزل وجيه ويبحث عن مشتري لها.

الإفراج عن آدم

كما ذهب بيومي فؤاد إلى وجيه الشوربجي وطلب منه أن يأمر رجاله وزوجته بالإفراج عن آدم نجل حياة شقيقة ورد بعد اختطافه في الحلقات الماضية لتهديد ورد وماهر وإجبارهما على الظهور، كما أخبره أن أتعابه زادت إلى 3 ملايين جنيه، وذلك خلال مسلسل المشوار الحلقة 10.